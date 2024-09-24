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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلومبرج: حلفاء أوكرانيا قد يلجأون إلى بوتين لحل الصراع

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بأن حلفاء أوكرانيا، قد يلجأون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع بين موسكو وكييف.

وأشارت مصار لـ"بلومبرج" إلى أن الحلفاء يناقشون إمكانية الاتصال المباشر مع بوتين قبل اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل المقرر عقده في نوفمبر".

وبحسب مصادر لبلومبرج فإن استئناف الاتصالات ممكن سواء من جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو من جانب الدول الأخرى.

وأفيد سابقًا أن المسؤولين الغربيين لا يعتبرون خطة زيلينسكي المزعومة للنصر بمثابة انفراجة، واعتبر بعضهم الوثيقة مجرد "قائمة أمنيات" لكييف.

أوكرانيا بوتين