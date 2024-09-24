بالفيديو.. موعد انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية وصل إلى 70 و80%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية يرجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف.

وأوضح حاتم النجيب: نحن الآن مقبلين على مواسم شتوية، ومن المتوقع أن يتم طرح وإنتاج العديد من أنواع المنتجات الزراعية الشتوية في الأسواق بعد انتهاء العروة الصيفية، ومن ثم سيتم تخفيض الأسعار.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي يصل لـ 30% في أسعار بعض الأصناف بعد 20 يومًا من اليوم، وذلك بسبب ظهور العروة الشتوية وطرحها في الأسواق.