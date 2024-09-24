ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل بوسط قطاع غزة إلى 10 شهداء

ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة إلى 10 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 10 مواطنين، بينهم طفلان، استشهدوا جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.