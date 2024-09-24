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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل بوسط قطاع غزة إلى 10 شهداء

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة إلى 10 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 10 مواطنين، بينهم طفلان، استشهدوا جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الاحتلال الإسرائيلي النصيرات قطاع غزة