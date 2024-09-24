بايدن: نواصل اتصالاتنا مع مصر وباقي الأطراف من أجل التهدئة في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط، مردفا: "نواصل اتصالاتنا مع مصر وباقي الأطراف من أجل التهدئة في غزة".

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية "الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة للتهدئة في غزة، والفلسطينيين لهم الحق في العيش في دولة مستقلة، والحرب الشاملة في الشرق الأوسط لن تحقق مصالح أي طرف، ونؤيد حل الدولتين ونعلم أنه يتطلب الكثير من العمل".

وتابع: "نحاول مع الشركاء لمنع انتشار المجاعة في السودان، فالرباط تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وواصل: "الديمقراطية تتعرض لخطر كبير وعلينا مواجهة التحديات الجديدة، ومستعدون للتعاون مع الصين من أجل المصلحة المشتركة، وندعم إصلاح منظومة العضوية داخل مجلس الأمن".

واستكمل: " يجب أن نصل لمعايير مناسبة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لجهود غير مسبوقة لتأمين".