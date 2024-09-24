طائرة سوفيتية تصطدم بأخرى أمريكية في كاليفورنيا

أفاد موقع روسيا اليوم، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بأن طائرة سوفيتية الصنع من طراز Yak-50 اصطدمت بطائرة أمريكية خاصة من طراز Beechcraft S35 Bonanza في مطار واتسونفيل بولاية كاليفورنيا.

وبحسب البيان المنشور على بوابة الطيران شبكة سلامة الطيران بالإشارة إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فقد وقع الاصطدام في منطقة المدرج ولم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث، لكن طائرة ياك-50 تعرضت لأضرار جسيمة. لكن لم يتم تقديم أي تأكيد رسمي أو تفاصيل حول الحادث.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وقع حادث طيران أمس الأول الأحد، يتعلق بطائرة من صنع الاتحاد السوفييتي. وفي كاليفورنيا، اصطدمت طائرة تدريب من طراز Yak-52 في الهواء بطائرة صينية من طراز Nanchang CJ-6A. وأدى الاصطدام إلى مقتل أحد الطيارين وإصابة آخر.