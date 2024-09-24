ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب تدين الهجوم الإسرائيلي على لبنان

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهجوم الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى جراء آلة القتل الوحشية الإسرائيلية.

واستنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار الصمت العالمي تجاه جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بما يهدد باشتعال المنطقة ووأد أية آمال نحو عملية السلام. 

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها لموقف القيادة السياسية المصرية الذي نبه منذ ما يقرب من عام من خطورة ترك العمليات العسكرية تتوسع دون ردع ووقف لإراقة الدماء الإنسانية.

وتابعت: "إن ما يحدث اليوم من مشاهد الدمار والقتل والترويع هو الوقود الذي تتغذى عليه تيارات الكراهية ودعاة الحروب، وهو ما يستلزم من الضمير الإنساني في العالم كله التدخل لإنقاذ الإقليم من رائحة الموت والدماء.   

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهجوم الإسرائيلي لبنان آلة القتل الوحشية الإسرائيلية الصمت العالمي اشتعال المنطقة القيادة السياسية المصرية العمليات العسكرية