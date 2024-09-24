رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد للرئيس الأوكراني دعم بلادها المستمر لكييف

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعم بلادها المستمر لأوكرانيا خلال لقائها اليوم "الثلاثاء" بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت ميلوني خلال اللقاء دعم بلاها الثابت للدفاع المشروع عن أوكرانيا، بهدف توفير أفضل الظروف الممكنة لإحلال سلام عادل ودائم، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ووفقا للوكالة فقد أبلغت رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس الأوكراني بأن بلادها ستواصل التواجد في الخطوط الأمامية في عام 2025 مع تنظيم مؤتمر تعافي أوكرانيا في روما وستكون إلى جانب أوكرانيا طوال الوقت اللازم.