محافظ الأقصر لـ"البوابة نيوز": نستعد للموسم السياحي وافتتاح كورنيش البر الغربي قريباً

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن الاهتمام بتنشيط السياحة هو أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، فهي تساهم في توفير فرص العمل بشكل مباشر لأهالي الأقصر، بالإضافة إلى العمل على جذب أنواع جديدة من الأسواق السياحية.

وأضاف محافظ الأقصر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" نستعد بكل قوة للموسم السياحي باتخاذ عدة إجراءات، تتضمن عقد عدة اجتماعات مع كافة المسئولين المعنيين وقريباً سيتم افتتاح كورنيش البر الغربي مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد، كما تم إصدار توجيهات بانارة الجبل بمدينة القرنة في البر الغربي يوميا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12 صباحا، بالإضافة إلى العمل على نظافة وتطوير الممشى السفلي بمدينة الأقصر، وتجميل الشوارع وكافة المحاور ودهان البلدورات والتشجير وغيرها من وسائل التجميل لاستقبال الموسم الجديد لضمان خروجه بشكل يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

نسعى لخلق أنواع جديد من السياحة

وتابع المحافظ أن نقطة القوة الأساسية في الأقصر هي السياحة الثقافية بالطبع، سنقوم بتنميتها بالسياحة الليلية والريفية، وخلق أنواع جديدة من السياحة تحدث تكامل مع السياحة الثقافية، فالمحافظة تضم ثلث آثار العالم ولابد أن نستغل الزخم الثقافي والأثري في نمو السياحة، وزيادة عدد الغرف بالفنادق وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المحافظة، وتطوير المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.