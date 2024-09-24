جامعة المنصورة تطلق منصة الدراسات العليا (Knowture) لنشر المعرفة والبحث العلمي

أعلن الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنشاء منصة عالمية لقطاع الدراسات العليا على غرار المنصات العالمية لنشر المعرفة والبحث العلمي والمؤتمرات والأبحاث العلمية وأعلن عن إطلاقها رسميا تحت اسم (Knowture).

وقال غلوش: إن المنصة تعد مزيج من المعرفة والطريق الى المستقبل، وهي منصة رقمية خاصة بجامعة المنصورة تهدف الى تطوير تجربة التعليم العالي وتم إطلاقها ومسجل عليها العديد من المحاضرات لعلماء من جامعة المنصورة والجامعات العالمية المرموقة.

وتهدف المنصة الى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، تعزيز التواصل الدولي والثقافي، دعم الصورة الذهنية لجامعة المنصورة دوليا، تسهيل التواصل مع مختلف الجامعات والجهات الأجنبية من خلال عرض المحاضرات لأساتذة في جامعات مرموقة.

جامعة المنصورة تكرم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة والجامعة:

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العلم الخامسة عشر وتكريم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والمرأة التشجيعية، جوائز الأفراد والهيئات، وجوائز الجامعة عن عام 2024 جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التشجيعية، الحاصلين على دكتوراه (DSC) العلوم، أفضل قسم علمي، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه.

حضر الاحتفالية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة السابق، ورئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب الأسبق، الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا.

واستعرض الدكتور طارق غلوش الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا بين الواقع والمأمول نتيجة جهد إدارات الجامعة المتعاقبة وجهود العلماء والباحثين جامعة المنصورة بما وصلت اليه من مكانة مرموقة.

ولفت الى ان قطاع الدراسات العليا يعمل على وضع رؤية استراتيجية لمواكبة تطورات العصر وتلائم الواقع الذي نعيش فيه، وتحقيق العديد من الأهداف منها: تدويل الجامعة والذي يتضمن إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية وتشجيع الأبحاث المشتركة وتقديم برامج جديدة والعمل على رقع التصنيف الدولي للجامعة.

وأشار الى ان جامعة المنصورة تمتلك العديد من العوامل التي تعزز قدرتها على التدويل منها البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تقدم للباحثين وتميز رأس المال البشري والفكري ومنها ظهور 61 عالم من علماء جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا بالعالم، وكذلك السمعة الأكاديمية المتميزة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضح أنه جرى اتخاذ قرار من مجلس الجامعة بإنشاء كلية الدراسات العليا لتضم برامج متنوعة بالشراكة مع جهات أجنبية مرموقة لتخريج كوادر بشرية مؤهلة على البحث العلمي، كما صدر قرار بإنشاء مدينة البحوث موجود بها العديد من مراكز التميز البحثي والمختبرات وحاضنات بحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي.