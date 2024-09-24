محافظة الجيزة تزيل جمالون مخالفا بشبرامنت

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة ابو النمرس في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية.

واطلع المحافظ على نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم واسفرت عن إزالة جمالون مخالف علي مساحه ١٠٠٠م٢ مقام على أراضي زراعية بقرية شبرامنت بمركز ابو النمرس .

وأزالت الأجهزة المعنية وصادرت بعض الإشغالات الخاصه به والتعامل مع بعض المناوشات التي تمت من قبل المخالفين أثناء الإزالة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات الأمنية .

وكلف المحافظ رئيس مركز ابو النمرس بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المتصالح عليها والتعديات علي الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها ومنع كافة أوجه التعدي مجدداً وعرض تقرير يومي بمجهودات الإزالات لتلك الحالات لتحقيق الانضباط الحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ الجيزة علي مواجهة مخالفات البناء بكافة صورها بمنتهي الحزم وعدم التهاون مع محاسبة المقصرين في عملهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .