العاهل الأردني: الأمم المتحدة عاجزة عن حماية المدنيين في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن إسرائيل تستمر في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الإنسانية والدولية.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن المؤسسات العالمية أصبحت مهددة في ظل هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن الثقة في المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة باتت تتضاءل مع مرور الوقت.

وأشار الملك إلى أن إسرائيل لا تتردد في استهداف العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة.

وانتقد بشدة فشل الأمم المتحدة في تقديم الحماية اللازمة للمدنيين في غزة، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدي كبير لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

كما شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح ملحًا.

وأكد أنه لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرًا ذلك جريمة لا يمكن التهاون معها.