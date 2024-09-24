"الكرملين" يقلل من أهمية الانتخابات الأمريكية المقبلة بالنسبة لروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم "الثلاثاء" إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة لا تشكل اهتماما كبيرا لدى موسكو.

وأضاف بيسكوف - عندما سُئل أي من المرشحين الأمريكيين تود موسكو أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة:" أن هذه المسألة لا تمثل أولوية بالنسبة لنا،إننا نركز على مشاكلنا الداخلية وأجندتنا الخاصة".. حسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع قائلا: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الناخبين الأمريكيين الذين ينتظرون هذه الانتخابات بفارغ الصبر"،ووصف الصراع السياسي في الولايات المتحدة بأنه "شرس للغاية"،مؤكدًا أن الانتخابات الأمريكية ليست القضية الأهم بالنسبة لموسكو.

يُذكر أنه من المقرر أن تُعقد الانتخابات الأمريكية يوم 5 نوفمبر القادم بين الرئيس السابق المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب،ونائبة الرئيس الأمريكي الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كمالا هاريس.