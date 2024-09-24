الأنبا أكسيوس يتفقد مشروع بناء كنيسة "مار يوحنا الحبيب" بالمنصورة

ترأس الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، القداس الإلهي، بكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بالمنصورة، وعقب صلاة القداس اجتمع مع مجلس الكنيسة الجديد.

وفي السياق ذاته، تفقد الأنباء أكسيوس، مشروع بناء الكنيسة، وابدى إعجابه بتصميماتها والإنشاءات الجارية فيها.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي، اليوم الثلاثاء، شباب إيبارشية شرقي المنيا برفقة الأنبا فام، أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وذلك في إطار مؤتمرهم الذي تنظمه خدمة الشباب بالإيبارشية لهم في الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.