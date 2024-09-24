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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن: العالم يعاني حالة انقسام بشأن التطورات في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم يعاني حالة انقسام بشأن التطورات في الشرق الأوسط، مردفا: "بذلنا الكثير لمواجهة العنف القسري ومكافحة الإرهاب".

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، "سنواصل مهمتنا للحد من تهديد الأسلحة النووية، نواصل جهودنا لإنهاء الصراعات والحد من النزاعات".

وتابع: "ملتزمون بالدفاع عن قضايا المناخ والطاقة المتجددة، وملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نيل استقلالها، ولن نتراجع عن دعم أوكرانيا حتى تحظى بالسلام، ونعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة للحد من الحروب".

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