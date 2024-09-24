الكشف على 478 حالة خلال قافلة بقرية جراجوس في قنا

واصلت جامعة جنوب الوادى قوافلها الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية بشرية وتمريضية لقرية جراجوس بمركز قوص بقنا.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 478 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي وجاءت كالتالي عدد 65 حالة باطنة وعدد 157 حالة رمد وعدد 90 حالة عظام وعدد 76 حالة أطفال وعدد 50 حالة نساء وعدد 35 حالة أنف وأذن بالإضافة إلى عدد 6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

واضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة التمريضية قامت بالتوعية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والضغط والمضاعفات وكيفية تجنب الضغوط الحياتية للحد من المضاعفات وتم خلال القافلة عمل تحليل السكر وقياس الضغط لعدد ٤٧ حالة مرضية وتم توجيه التوصيات للتأقلم مع المرض.

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