محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لموسم الأمطار

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بشوارع مدينة المنصورة، حيث شهد نموذج محاكاة بشارع الجمهورية أمام مبني جامعة المنصورة بنطاق حي غرب ، ونموذج آخر بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء احياء غرب وشرق بمعاينة كافة قنوات صرف المياه والبالوعات وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، وإنجاز كافة التصليحات وأعمال الصيانة وتعويض أغطية البالوعات المفقودةز

كما وجه " المحافظ " بتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها ، وتحديد أماكن تجميع المياه بالمناطق المنخفضه التي لا يوجد بها بالوعات لتصريف المياه للدفع بسيارات كسح المياه لشفط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف اللواء " مرزوق " رؤساء الأحياء من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين .

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