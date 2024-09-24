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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لموسم الأمطار

خلال موسم الشتاء من داخل شوارع مدينة المنصوره

جانب من نموذج المحاكاة
جانب من نموذج المحاكاة
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شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بشوارع مدينة المنصورة، حيث شهد نموذج محاكاة بشارع الجمهورية أمام مبني جامعة المنصورة بنطاق حي غرب ، ونموذج آخر بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء احياء غرب وشرق بمعاينة كافة قنوات صرف المياه والبالوعات وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، وإنجاز كافة التصليحات وأعمال الصيانة وتعويض أغطية البالوعات المفقودةز

كما وجه " المحافظ " بتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها ، وتحديد أماكن تجميع المياه بالمناطق المنخفضه التي لا يوجد بها بالوعات لتصريف المياه للدفع بسيارات كسح المياه لشفط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف اللواء " مرزوق " رؤساء الأحياء من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين .

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