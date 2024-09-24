(حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام)

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (27) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية -

19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1،490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1،210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (286) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان).

تنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.