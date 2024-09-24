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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة
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(حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام)
 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسيوط
ضبط (27) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية -
19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1،490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1،210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (286) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان
 ضبط (4) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (3) قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان).
 تنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن  (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.