القمص أبانوب ينفي جمع تبرعات لصالح دير الشهداء بإخميم

أعلن الراهب القمص أبانوب الإخميمي، أمين دير الشهداء بالجبل الشرقي بإخميم، محافظة سوهاج، في بيان رسمي، أنه لم يكلف أي شخص أيًا كانت صفته بجمع تبرعات لصالح الدير، سواء بدفاتر تبرعات أو غير ذلك.

وأوضح أمين الدير، أن النذور والتبرعات تقدم بالدير عن طريق مكتب النذور والتبرعات الموجود به، أو عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالدير.

وفي سياق آخر، التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالإيبارشية.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي، الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع.