الرئيس التركي: دعم إسرائيل بلا قيود يمنحها حرية العدوان

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الشعب الفلسطيني يقوم بدفاع مشروع عن حقوقه في وجه الاحتلال.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى أن دعم بعض الدول لإسرائيل دون أي شروط يساهم في تمكينها من الاستمرار في سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العمليات العسكرية بشكل دائم في غزة، مشددًا على أهمية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت ممكن، لتمكين المتضررين من الحصول على الدعم الضروري في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.