حسانين وعبدالواحد السيد ينهيان إجراءات بعثة الزمالك

حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببعثة الأبيض بالتنسيق مع مسؤولي السفارة المصرية بالرياض فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي.

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية على الاطمئنان من أحمد خالد حسانين وعبد الواحد السيد على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة بالرياض.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.