ضبط المتهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بقنا.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة أهالى إحدى القرى بمركز نقادة بقنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بجوار منازلهم مما يعرض منازلهم لخطر الإنهيار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على الحفر وتبين أنه (له معلومات جنائية)، كما تبين وجود أثار حفر قديم داخل محل سكنه بدائرة المركز، وكذا وجود الأدوات المستخدمة فى الحفر.. وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل وقيامه بردمها لمعرفة الجيران بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.