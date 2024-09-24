محافظ الدقهلية يحيل 132 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة 

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة 132 محضرا بمخالفات تموينية بمراكز ومدن المحافظة الى النيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بعد شن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة حملات مكبرة علي المخابز والأسواق والمحلات.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة، محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ضبط 132 مخالفة تموينية بالمخابز والمحلات والأسواق فى الدقهلية:

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي جرى تنفيذها قامت بضبط وتحرير 95 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 37 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز، و 15 محضر تصرف في دقيق (43 شيكارة) و31 محضر عدم مطابقة للمواصفات و 39 محضر نقص وزن ومحضر عدم وجود قائمة بيانات و محضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة (1515 رغيفا)، و3 محاضر تجميع دقيق بقيمة (38) شيكارة، 2 محضر تجميع بطاقات 344 بطاقة ومحضر عدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات والمحاضر 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و محضر عدم وجود شهادة صحية و ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (اسطوانة غاز) و5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) ومحضر طلمبة بنزين بدون ترخيص ومحضر غش تجارى، 4 محاضر ذبح خارج السلخانة و ⁠محضر سلع بدون بيانات و محضر تجميع سلع تموينية، وجرى التحفظ علي 3 اسطوانات غاز و30 كجم لحم بلدي و300 لتر سولار و600 لتر منظفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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