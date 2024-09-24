الأمن يضبط مالك سنتر تعليمي لتحرشه بفتاة في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم لقيامه بالتحرش بكريمته طالبة عن طريق خلع جلبابه أمامها، وذلك حال ترددها على المركز التعليمى لتلقى أحد الدروس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

