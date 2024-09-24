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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مالك سنتر تعليمي لتحرشه بفتاة في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم  لقيامه بالتحرش بكريمته طالبة عن طريق خلع جلبابه أمامها، وذلك حال ترددها على المركز التعليمى لتلقى أحد الدروس.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر القاهرة بالتحرش بكريمته طالبة طريق خلع جلبابه أمامها د المراكز التعليمية بدون ترخيص