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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقاته

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
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أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أسماء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية في دورته السابعة لهذا العام، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وضمت قائمة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان عددا من الأسماء اللامعة وهم: الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، والكاتبة والناقدة السعودية ملحة عبدالله، والدكتور عامر صباح المرزوق أستاذ الفنون بجامعة بابل العراقية.

أما لجنة تحكيم مسابقة النقاد فقد تشكلت من الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد من مصر، وإكرام عزوز من تونس، وخادم الله أبا من المغرب.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

 

 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما لجنة تحكيم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو المجلس الأعلى للثقافة الدورة السابعة محسن منصور