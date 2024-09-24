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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقدم للمنحة التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن  فتح باب التقدم  للمنحة التدريبية (اونلاين) المقدمة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ للأشخاص ذوي الإعاقة  في مجالات البرمجة وتطوير المواقع ، تأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل .
وتشترط المنحة أن يكون المتقدم من ذوي الاعاقة الملائمة لنوع التدريب وعلي دراية باللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي ، وللالتحاق بالمنحة  يرجي اتباع الخطوات التالية.. 
أولا تسجيل حساب جديد علي الشبكة القومية :
1- إذا لم يكن لديك حساب على المنصة من قبل فيجب عليكم في البداية التسجيل كباحث عن وظيفة
2- التأكد من إدخال جميع البيانات الأساسية في صفحة المعلومات وأيضا رفع ملف السيرة الذاتية
3- إدخال بيانات الإعاقة من صفحة الإعاقات ثم إضافة إعاقة جديدة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة
4- إدخال بيانات التعليم من صفحة التعليم ثم إضافة شهادة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة
5- إذا كنتم قد سجلتم من قبل علي المنصة فيرجي الدخول من الصفحة وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة وبيانات الاعاقة والتعليم.

استخدام تكنولوجيا المعلومات أشخاص ذوي الإعاقة التعاون الدولي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية