كيفية حماية البشرة من التجاعيد.. نصائح مهمة

حماية البشرة من التجاعيد من المشكلات التي تؤرق كثيرا من النساء؛ حيث تبدأ في الظهور مبكرا في بعض الحالات، وهناك بعض النصائح لإبطاء تأثيرات التعرض للتجاعيد

كيفية حماية البشرة من التجاعيد

الحماية من الشمس

حماية البشرة من التجاعيد

احمِي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. وتجنبي الاسمرار الداخلي ،وذلك لتقليل الوقت الذي تقضيه في الشمس، وخاصةً في منتصف النهار.،ثم ارتدِي الملابس الواقية، مثل القبعات عريضة الحوافِّ، والقمصان ذات الأكمام الطويلة، والنظارات الشمسية عندما تتعرض للشمس.

استخدمي كريم الحماية من الشمش لـ حماية البشرة من التجاعيد

من الضروري أن تستخدمي كريم حماية من الشمش يومياد استخدم مستحضرًا واقيا من الشمس واسع الطيف لا عامل الوقاية الشمسي (SPF) به عن ٥٠، حتى في الأيام التي واحرص على وضعه بكميات وفيرة. وأعد وضعه كل ساعتين أو أكثر في حال السباحة أو التعرق.



غسيل الوجه يؤدي إلى حماية البشرة من التجاعيد

اغسلى وجهك ورطبيه. وحتي لا يؤدي جفاف الجلد إلى انكماش خلايا الجلد الممتلئة، ونتيجة لذلك تظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة. فاجعل غسل وجهك بلطف وترطيبه عادة يومية. يحبس الترطيب الماء في الجلد.

استخدمى مرطب للبشرة

من الافضل ان تستخدمي مرطّبات البشرة غالبا على مكونات نشطة تهدف إلى الحد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. واستخدام لمكونات مثل، الريتينول وفيتامين C. تحتوي العديد من هذه المنتجات على وواقي من الشمس وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو حتى شهور من الاستخدام المنتظم للمنتج قبل أن تلاحظ أي تحسن في الجلد.

ومن الافضل ان تستخدمي كريمات التجاعيد التي يمكنك شراؤها دون وصفة طبية غير مصنفة كدواء، لذا لا يلزم خضوعها للبحث العلمي لإثبات فعاليتها.

أقلعي عن التدخين. حتى لو كنت تدخن لسنوات أو تدخن بشراهة، فلا يزال بإمكانك تحسين الجلد ومنع التجاعيد من خلال الإقلاع عن التدخين.



نظام غذائي صحي لـ حماية البشرة من التجاعيد

إن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تقليل ظهور التجاعيد، فبعض الفيتامينات في النظام الغذائي تساعد على حماية الجلد. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول دور التغذية في منع ظهور التجاعيد، ومن الافضل تناول كمية كبيرة من الفاكهة والخضراوات.