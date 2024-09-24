محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين بشوارع المنصورة ويستمع إلي مطالبهم

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة التقي خلالها عددا من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة، العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة .

كما التقي اللواء "مرزوق " بأصحاب الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز ) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقيه وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات .

كما التقي " المحافظ " بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير، مؤكداً لهم علي دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم .

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها ، مشيراً إلي أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب الي جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكومية .

وقال " محافظ الدقهلية" أتابع علي مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصوره وقريباً ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة لحل هذه المشكله من جذورها وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره وكافة مدن المحافظة .

IMG-20240924-WA0060

IMG-20240924-WA0062

IMG-20240924-WA0065

IMG-20240924-WA0066

IMG-20240924-WA0061

IMG-20240924-WA0069

IMG-20240924-WA0070

IMG-20240924-WA0063

IMG-20240924-WA0064

IMG-20240924-WA0073

IMG-20240924-WA0074

IMG-20240924-WA0068

IMG-20240924-WA0067

IMG-20240924-WA0071

IMG-20240924-WA0072

IMG-20240924-WA0076