هانى رمزي: أتمنى تحسن الظروف المادية للمسرح ودعم مكتبة حديثة له

يقام حاليا المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.
وخلال المؤتمر الصحفي قال الفنان هاني رمزي: "عندما تخرجت من المعهد تم تعييني في المسرح وأدركت صعوبة الإجراءات التي تتم، قدمت استقالتي لأنني لا أريد أن أصبح موظفا، أريد نصا جيدا ومساحة للإبداع لكي أقدم على خطوة تفديم عمل مسرحي جديد".
وتابع رمزي: "كنت في مسرح الطفل وكان الدور الذي سأقدمه هو دور الأسد، لم أجد نفسي وقتها وقررت الاستقالة، أتمنى تحسن الظروف المادية للمسرح حتى يقبل عليه الفنانون مثلما كان يحدث سابقا، أتمنى من الدولة تخفيض الضرائب على المسرح وتقليل إيجار المسارح ودعمه حتى يكون لدينا مكتبة حديثة للمسرح".
يأتي المؤتمر الصحفي بحضور الفنانين نيللي وهاني رمزي والدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان.