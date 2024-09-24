البابا تواضروس يستقبل شباب "شرقي المنيا" بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، شباب إيبارشية شرقي المنيا برفقة الأنبا فام، أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وذلك في إطار مؤتمرهم الذي تنظمه خدمة الشباب بالإيبارشية لهم في الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وفي سياق آخر، شهد البابا تواضروس الثاني، حفل تخرج طلاب معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، البالغ عددهم 80 طالبا وطالبة، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

وجدير بالذكر أن المعهد يقدم دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.