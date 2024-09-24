رسميًا.. "كاف" يعلن عن طافم حكام السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، على حكم مباراة كأس السوبر الأفريقى، الذى يجمع بين الأهلى والزمالك، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب "المملكة أرينا"، بالسعودية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم تحت قيادة الليبى معتز الشلماني لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، ويضم الليبى عطية محمد والتونسي خليل حساني حاملي راية بجانب الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما رابعا وفيليب موكوسي من ليسوتو مراقبا بجانب الأنجولي مانويل إيناسيو مراقبا للحكام.

وفى تقنية الفيديو اختار الطاقم الجنوب أفريقية أكونا ماكاليما بجانب مواطنه توم أبونجيل والمغربي زكريا برينسي مساعدين.

وتم تعيين الجزائري محمد عادل الحاج منسقا إعلاميا للمباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

اعتراض الزمالك

وكان الزمالك قد تحفظ على تعيين الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة.

إلا أن الكاف أكد على اختياره اليوم وقام بتبليغ إدارة فريقى الأهلى والزمالك، رسميًا بحكم مواجهة السوبر.