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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط هاربًا من حكم بالإعدام في العريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط عاطل  مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، محكوم عليه فى 104 أحكام "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس 118 سنة و10 أشهر وكفالات مالية.

ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء، محكوم عليه (بالإعدام فى جناية "قتل").

ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته (بندقية آلية ، 4 خزائن ، وعدد من الطلقات لذات العيار، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".
 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية شرطة بنى سويف