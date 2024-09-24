الأمن يضبط هاربًا من حكم بالإعدام في العريش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، محكوم عليه فى 104 أحكام "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس 118 سنة و10 أشهر وكفالات مالية.

ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء، محكوم عليه (بالإعدام فى جناية "قتل").

ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته (بندقية آلية ، 4 خزائن ، وعدد من الطلقات لذات العيار، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.