محافظ الدقهلية يتجول بمنطقة شعبية في المنصورة ويستمع لمشاكل المواطنين

تجول اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق الشعبية بمدينة المنصورة منها شارعي الجلاء وبورسعيد والتقى بعض من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .

محافظ الدقهلية يوجه بتركيب عدادات المرافق بالتقسيط لسكان مساكن الجلاء:

والتقي المحافظ خلال جولته أصحاب الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز ) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقية وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات.

محافظ الدقهلية يلتقي عمال النظافة بنطاق حي غرب المنصورة:

وخلال الجولة التقى "المحافظ" بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير ، مؤكداً لهم علي دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة، العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة.

محافظ الدقهلية:جولاتي مستمرة لبحث مشاكل المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها ، مشيراً إلي أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب الي جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكومية.

وقال " محافظ الدقهلية" أتابع علي مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصورة وقريباً ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة لحل هذه المشكلة من جذورها وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة وكافة مدن المحافظة .

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