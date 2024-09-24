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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القاهرة للمونودراما" يعلن أسماء لجنة مشاهدة واختيار عروض دورته السابعة

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
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أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة روؤف، أسماء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في دورته السابعة، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وقد ضمت لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما كلا من: الدكتورة رانيا إبراهيم، والمخرج المسرحي محمد حجاج، والدكتور عمر فرج.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

 

 

الدورة السابعة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو