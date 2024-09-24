غلق وتشميع المحال والبدرومات المخالفة في دمياط الجديدة

قاد اليوم الثلاثاء، الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للبدرومات والمحال التجارية والوحدات السكنية المخالفة بنطاق الحيين الأول والثانى والمنطقة المركزية وموقعى دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق الحى السادس بالمدينة.

أوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، قامت بتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للبدرومات التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، والمحلات التجارية التى تعمل بدون ترخيص، والوحدات السكنية بمشروع دار مصر بالمدينة التى تستخدم فى نشاط "الدروس الخصوصية" بالمخالفة لشروط التخصيص، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت والوحدات المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

شدد رئيس الجهاز، على الإدارات المعنية بالجهاز بالمرور الدورى لحصر كافة المحلات ومراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها، مع ضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على النسق الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

وأكد ، أن يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأوضح أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، الرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.