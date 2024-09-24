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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين بتهمة النصب على المواطنين

المتهمة
المتهمة
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أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة البلوجر هدير عاطف، وطليقها و2 آخرين في تهمة  النصب والاحتيال على المواطنين في ملايين الجنيهات، لجلسة 29 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

وطلب محامي المتهمة هدير عاطف خلال الجلسة من المحكمة تفريغ الهاتف المحمول الخاص بموكلته عن طريق المساعدات الفنية لبيان إذا كان هناك إعلان عن أنشطة لبلال من عدمه، مشيرا إلى التقرير خلال تفريغه، دل على عدم وجود إعلانات على الصفحة الخاصة بها.

كما طلب محامي هدير عاطف، بمناقشة شهود الإثبات من الاول حتي السادس، وحضور شاهد الإثبات الاخير ومعرفة بيان المبالغ المالية،  واستدعاء تاجر سيارات البدرشين 
لمعرفة من كان يشتري السيارات ويقوم باستبدالها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.


وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

أكتوبر المقبل التجمعات السكنية البلوجر هدير عاطف العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال