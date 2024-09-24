مجلس جامعة المنوفية يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس: نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير باسمه واسم المجلس للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية للأغراض البحثية والعلاجية ويُلحق به مستشفى لعلاج الأورام، والشكر أيضا للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وهذه الخطوة الهامة لتطوير القطاع الطبى التى تأتى تماشياً مع توجه الدولة وخطتها لتطوير المستشفيات الجامعية، كما أن إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في مجال الأورام، كما أن المعهد يمثل مرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية الحلم الأكبر الجارى العمل على تحقيقه لتلبية احتياجات المحافظة والمناطق المحيطة ومتطلبات القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في كافة التخصصات.

وأشار رئيس الجامعة إلى الاجتماع الذى عقده لمناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات المرحلة الانتقالية لبدأ العمل بمعهد الأورام من حيث توفير وتسكين أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الخدمة الطبية والجهاز الإداري.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للعمداء بمناسبة بدء العام الدراسي 2024 - 2025، مؤكدا علي متابعة جاهزية واستعداد كافة كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وفى هذا الشأن وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور نعيم فوزى لتجديد تكليفه عميدا لكلية التربية الرياضية لمدة عام دراسى، وقيام الدكتور أحمد الخولى للعمل عميدا لكلية الزراعة فى إطار تنظيم سير العمل بالكليات.

وأشاد رئيس الجامعة بالإعلان عن إدراج 26 عالما من جامعة المنوفية في قائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم في مختلف التخصصات، موجها التهنئة لجميع الباحثين على هذا الإنجاز المستحق الذي تحقق ويساهم فى رفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.

واكد القاصد على أهمية مشاركة جامعة المنوفية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم قوافل متكاملة لقرى المحافظة، وتنظيم ندوات توعوية وذلك انطلاقاً من حرص جامعة المنوفية علي المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وخطوة هامة تعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية البشرية والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع فيها المواطن المصرى بجميع حقوقه من صحة وتعليم وفرص عمل وسكن وخدمات ومرافق وتوعية ورعاية اجتماعية وخدمات رياضية وثقافية وغيرها.

واستعرض الدكتور أحمد القاصد أهم الفعاليات الهامة التى تمت خلال هشا الشهر منها المشاركة في فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمحاسب محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والذى استهدف دعم بنك مصر لخمس مستشفيات جامعية، من ضمنها مستشفى معهد الكبد القومي الذي تم تخصيص له مبلغ 26 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفى.

والقيام بجولة تفقدية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تم خلالها زيارة المستشفيات الجامعية وتفقد أرض الجامعة المخصصة لإنشاء معهد الأورام الجديد والمدينة الطبية، تفقد مبني العيادات الخارجية وتحديثات مستشفى الطوارئ، وتفقد معمل الباثولوجي وهو أحدث معمل تم تجهيزه بالكامل بأحدث التقنيات وتزويده بجهاز الصبغات المناعية الذي يعد أحدث جهاز يساعد في تشخيص الأمراض المتعددة، ومتابعة تحديثات غرف الإعاشة والملاحظات الحريمي والرجالى ومعمل التحاليل وكشك الجراحة والنساء والتوليد، والتجهيزات والاستعدادات النهائية لمبني المعهد الفني للتمريض بمنشأة سلطان وجاهزيته لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

كما تم تنظيم زيارة لجامعة المنوفية الأهلية لمتابعة انتظام بدء الدراسة ببرنامج الطب والجراحة والتأكد من إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة بباقي الكليات ابتداء من الأسبوع القادم واستقبال الطلاب الجدد، وافتتاح فعاليات اليوم التعريفي لكلية الطب البيطري وتكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي السابق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وعرض موضوعات كل قطاع.