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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيللي وإلهام شاهين وهاني رمزي الأبرز.. أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء المكرمين

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
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أعلنت ادارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة روؤف، قائمة المكرمين في دورته السابعة، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصل الدورة الجديدة من المهرجان، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور النجمة نيللي، والنجم هاني رمزي، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف كبير من الإعلاميين والنقاد.

وقد ضمت قائمة المكرمين هذا العام: من مصر النجمة نيللي، والنجمة إلهام شاهين، والنجم هاني رمزي، ومن العراق الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن فلسطين الفنان غنام غنام، ومن تونس الفنان منير العرقي.

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما دورته السابعة المجلس الأعلى للثقافة نيللي إلهام شاهين هاني رمزي