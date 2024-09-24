مدرب تريزيجيه.. الريان القطري يفسخ عقده مع «أسباجي»

أعلن نادي الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، فسخ تعاقده مع السويدي بويا أسباجي المدير الفني للفريق الأول.

وفسخ الريان عقده مع أسباجي رسميًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في بداية الموسم الكروي الحالي.

وجاء قرار إنهاء التعاقد مع أسباجي بعد خسارة الريان لمباراتيه الأخيرتين، أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم أمام الوكرة في الدوري القطري.

ودفعت النتائج السلبية إدارة نادي الريان لاتخاذ هذا القرار، سعيًا لتحسين الأداء وعودة الفريق إلى مساره الصحيح.

أسباجي

افتتح تريزيجيه سجل أهدافه مع الريان في مباراة الشحانية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري القطري، كما صنع هدفين في نفس اللقاء، وذلك في ظهور الأول مع الرهيب كما يلقب النادي.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

هل يتولى رينارد تدريب الريان؟

وفي تطور مثير للأحداث، أشارت تقارير صحفية قطرية إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد هو المرشح الأبرز لتدريب الريان خلفًا لإسباجي.

وكان رينارد أنهى مهمته مع منتخب فرنسا للسيدات بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024، مما يجعله متاحًا لتدريب أي فريق.

ويحتل نادي الريان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وخسر 3 أخرى.