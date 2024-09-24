محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسنبلاوين

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بجولة مفاجئة علي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسنبلاوين لمتابعة سير العمل في ملف التصالح والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشكلاتهم ووجه لرئيس المدينة بسرعة حلها.

تابع اللواء"مرزوق"خطوات دورة العمل الكاملة ونسب ومعدلات الانجاز بملف التصالح من داخل المركز التكنولوجي بالمدينة، اضاف المحافظ اننا نستهدف من خلال المراكز التكنولوجية تبسيط الاجراءات تيسيرا علي المواطنين في انهاء كل ما يتعلق بملف التصالح.

ووجه "المحافظ" للسيد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء من أجل الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن ورفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجه اللواء "مرزوق" بحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وحل كافة مشاكلهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصه ، مشيراً إلي أننا جميعا نعمل من أجل حل مشاكل المواطنين.

وفي ذات السياق وجه اللواء"مرزوق" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

وخلال الزيارة تفقد اللواء"مرزوق" حالة النظافة بشوارع وميادين مدينة السنبلاوين ووجه لرئيس المدينة بضرورة متابعة تكثيف اعمال النظافة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الهام الذي يتعلق بالحياة اليومية للمواطن بشكل عام.

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