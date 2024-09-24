محافظ أسوان يلتقي فوجًا سياحيًّا ويقدم لهم هدايا تذكارية

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأحد الأفواج السياحية الفرنسية الذى يضم 32 سائحًا، وأجرى المحافظ حوارًا معهم حيث أكد لهم على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للاستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد.

ولفت المحافظ إلى أن أسوان جاهزة لاستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب .

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية اليومية لمتابعة استعداد لؤلؤة النيل الساحرة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة .

السائحون يعربون عن سعادتهم بزيارة المحافظة وانبهارهم بعظمة الحضارة المصرية

فيما أعرب الفوج السياحى عن سعادتهم لزيارة محافظة أسوان، وإنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية داخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى قاموا بزيارتها فى ظل الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به مصر، كما قاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان، وحرص المحافظ على توزيع هدايا تذكارية تحمل الهوية البصرية لأسوان.

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