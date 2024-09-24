البابا تواضروس يستقبل النائب البابوي لقبرص

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية في قبرص، حيث قدم النائب البابوي تقريرًا للبابا تواضروس عن خدمته في قبرص.

وفي سياق آخر، شهد البابا تواضروس الثاني، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد، البالغ عددهم 80 خريجًا وخريجة.

وتضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، عدة فقرات، اختتمت بكلمة البابا تواضروس والذي هنأ خلالها الخريجين، مثنيًا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

ويقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.