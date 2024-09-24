غدًا.. حفل إطلاق كتاب "مصر يا عبلة" بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم دار الشروق حفل إطلاق ومناقشة كتاب "مصر يا عبلة.. سنوات التكوين" للفنان التشكيلي محمد عبلة، يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بمكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك.

يشارك في المناقشة كل من الشاعر الكبير جمال القصاص، والكاتبة الصحفية داليا شمس.

يأخذنا الفنان «محمد عبلة» عبر هذا الكتاب برهافة وجرأة ريشة فنان شجاع، إلى رحلة ثرية ومُلهمة مليئة بالكفاح وصور الصمود من أجل الفن.

وتستحوذ سنوات الدراسة الفارقة داخل كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على مساحة كبيرة من ذكريات الفنان، خلال فترة زمنية صعبة؛ هي سنوات السبعينيات؛ التي حفلت بالكثير من المتغيرات والتحولات، كما اشتبك فيها السياسي مع الديني وانعكس على كافة تفاصيل الحياة اليومية

يكشف عبله كيف تمكّن مع فناني جيله من التفاعل معها صعودًا وهبوطًا؛ فقد عاش سنوات البدايات الصعبة، وصاغ أسئلتها القلقة بروح المغامر الراغب في خوض الكثير من التجارب الفنية والإنسانية، وقد ظهر أثرها جليًّا في المسارات اللاحقة للفنان، كما بلورت منجزه وساهمت في تشكيله. يكتب الفنان شهادته الحية عما عاشه بأقصى درجات الصدق والبساطة، والعفوية، مراهنًا على ثراء التجربة وطابعها الحيوي، كما يتوقف أمام بعض الرموز الثقافية والفنية التي تقاطع معها عبر مسيرته، ومنهم مَن ساعد ومَن تخاذل.