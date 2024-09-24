كأس الملك.. الهلال يواجه البكيرية بالبدلاء

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البكيرية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

يحل فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره البكيرية بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض جيسوس مدرب الهلال، مباراة البكيرية بالبدلاء، حيث قرر إراحة أكثر من عنصر أساسي، بعد خوض مباريات في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ودفع مدرب الزعيم، بالصربي ميلينكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي، في تشكيل الهلال لمواجهة البكيرية، وهم الثلاثي الوحيد من الكتيبة الأساسية.

ويجلس الهداف ألكسندر ميتروفيتش على مقاعد بدلاء الهلال، بجانب القائد سالم الدوسري والحارس المغربي ياسين بونو.

تشكيل الهلال لمواجهة البكيرية

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - حمد اليامي

خط الوسط: ناصر الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش - خالد الغنام

وفي الهجوم: محمد القحطاني - عبدالله الحمدان - ماركوس ليوناردو.