وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي هذا الاطار شهدت مراكز شباب حلوان الجديدة، المعادي الجديدة، مدينة نصر، 15 مايو، التنمية بشارع التجمع الأول، والمعصرة تدريبات رياضية متنوعة تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

كما تم تنظيم أنشطة كشفية في مراكز شباب الأمل، كفر الشرفا، منشية التحرير، عزبة النخل، الشهيد شريف السباعي، الأميرية، والسواح، مما ساهم في تعزيز روح الفريق والانتماء لدى الشباب.

كما شهدت مراكز شباب صقر قريش ومدينة نصر تنظيم ورش عمل ثقافية ونشاطات فنية، تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية للطلائع.

وتم إنشاء شعبة للتوجيه المهني بمركز شباب التجمع الأول، بالإضافة إلى إقامة أنشطة علمية في مركز شباب حلمية الزيتون لتعزيز التفكير النقدي والبحث العلمي.

فيما تم تأسيس شعبة للذكاء الاصطناعي بمركز شباب نور المقطم، لتعليم الشباب المهارات التقنية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرات النشء وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات.