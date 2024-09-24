في عامه الـ29.. نجل زيدان يعتزل كرة القدم نهائيًا

أعلن إنزو زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عن عمر يناهز 29 عامًا، في خطوة مفاجئة أعلنت عنها صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء.

واعتزل إنزو زيدان بعد مسيرة حافلة بالانتقالات بين الأندية، وفشل في تحقيق الإنجازات التي كان يسعى إليها، ليقرر وضع حدٍ لمسيرته الكروية، مفضلًا التركيز على حياته الشخصية وعائلته.

مسيرة نجل زيدان

بدأ إنزو زيدان مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الرديف.

ومع ذلك، لم يتمكن من حجز مكان أساسي في الفريق الأول، ورحل عن النادي الملكي في عام 2017.

بعد رحيله عن ريال مدريد، تنقل إنزو بين عدة أندية، كان آخرها نادي فوينلابرادا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

إنزو زيدان

ورغم هذه الانتقالات، لم يتمكن من ترك بصمة واضحة في أي من الأندية التي لعب لها، ليقرر تعليق حذائه نهائيًا.

وأوضحت صحيفة «ماركا» أن إنزو زيدان قرر الاعتزال لعدة أسباب، أهمها: فشله في تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها في مسيرته الكروية، ولم يتمكن من الوصول إلى المستوى الذي كان يطمح إليه.

ويرغب إنزو في قضاء المزيد من الوقت مع زوجته وأطفاله الثلاثة، والتركيز على تربيتهم ورعايتهم.

كما يخطط إنزو زيدان، نجل أسطورة نادي ريال مدريد زين الدين زيدان، للتركيز على استثماراته التجارية، والتي كان قد بدأها بالفعل.

لطالما عانى إنزو زيدان من مقارنته بوالده الأسطورة زين الدين زيدان، حيث كان الجميع يتوقع منه أن يحقق إنجازات مشابهة لإنجازات والده، وربما يكون هذا الضغط قد أثر سلبًا على مسيرته الكروية.

باعتزال إنزو زيدان، تنتهي مسيرة كروية واعدة بدأت بتوقعات كبيرة، ولكنها لم تحقق النجاح المأمول.