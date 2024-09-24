بمناسبة انعقادها.. 10 معلومات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وسط أزمات وصراعات كبيرة تجتاح العالم.
وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام تحت عنوان: “عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة”، حتى يوم السبت 28 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024.
أبرز المعلومات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
- هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة.
- لها الحق في الالزام بالتصويت على قضايا هامة محددة مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن.
- كل دولة عضو لها صوت واحد في الجمعية العامة.
- تتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة.
- تعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
- تلقي تقارير من أجزاء أخرى من الأمم المتحدة وتقديم توصيات في شكل قرارات الجمعية العامة.
- تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورات سنوية في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
- عقدت الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 يناير عام 1946.
- تمثَل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كعضوًا في الجمعية العامة.
- يجوز لها أن تمنح صفة "مراقب" لمنظمة دولية أو كيان أو دولة غير عضو.