بمناسبة انعقادها.. 10 معلومات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وسط أزمات وصراعات كبيرة تجتاح العالم.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام تحت عنوان: “عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة”، حتى يوم السبت 28 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024.

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