وزير البترول: خطة لإنهاء مشروعات التحول الرقمي لضبط منظومة تداول الوقود

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أنه جارٍ الإسراع فى إنهاء مشروعات التحول الرقمى الجديدة اللازمة لضبط منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى كمشروعات نظام القياس الآلى للمستودعات RTG ونظام المراقبة التلفزيونية CCTV لكافة خطوات تحرك المنتجات البترولية، لاكتمال جهود منع أي تسريب قد يحدث، خاصة وأن تلك المنتجات عصب رئيسى للسوق وخطط التنمية والحياة اليومية.

ولفت بدوي، خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة مصر للبترول عن العام المالى 2023/2024، بحضور المهندسة منال عوض وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع البترول ماضى فى تحديث كافة نواحى منظومة عمله وتحسين أدواته فى جذب الاستثمارات وزيادة العائد عليها وتحقيق أقصى استفادة منها اقتصادياً وخدميا، مشيداً بالدور الحيوى للشركة فى خدمة السوق المصرى وعنايتها بالتطوير المستمر فى تقديم الخدمات من خلال محطات التموين سواء للسيارات أو الطائرات أو السفن أو القطارات وكذا إدخال خدمات الغاز الطبيعى والعديد من الخدمات المتميزة التى تقدم لحائزى السيارات بمحطات تموين وخدمة السيارات، ولفت إلى أهمية ما تقوم به كوادر السلامة من تحديث وحرص وزيادة وعى وتأصيل لثقافة التشغيل الآمن.

وأوضح المهندس محمد ماجد رئيس الشركة أنها استطاعت بفضل سواعد أبنائها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها أن تحقق إجمالى مبيعات بلغ 8650 ألف طن وأنها بدأت في مشروع تطوير ورفع الكفاءة لجميع مستودعاتها ، كما تعمل على زيادة عدد المستودعات ، وانتهت من تطوير 61 محطة خدمة وتموين سيارات وإضافة 11 محطات خدمة وتموين سيارات جديدة ، حيث تم إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى 194 محطة لمصر للبترول وجارى الإنتهاء من 64 محطة بالتعاون مع شركة غازتك ، لافتاً إلى أن الشركة يتبعها 20 محطة تموين قطارات و14 محطة تموين طائرات و3 محطات تموين سفن بالإضافة إلى محطات تموين وخدمة السيارات البالغة 1560 محطة.

وأوضح العرض أنه تماشياً مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية تحت شعار "اتحضر للأخضر " فقد تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات مثل تشغيل عدد من محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمسية وكذلك إضافة خدمة شحن السيارات بالكهرباء لعدة محطات وتحويل وحدات النقل للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في تخزين وتداول وتسويق منتجات السولار والمازوت منخفض الكبريت والمضى قدماً في تنفيذ الإستراتيجية العامة للاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الطاقة مع زيادة توعية العاملين باتباع الإجراءات واستخدام الأنظمة والمعدات الموفرة للطاقة ، وكذلك عناية مصر للبترول بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

حضر اجتماع الجمعية، المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى وللتكرير الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع والتجارة الخارجية هبة عبدالقادر والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الانتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.