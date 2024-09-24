«ماركا»: نجم ريال مدريد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024

في مفاجأة مدوية، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم.

وأكدت صحيفة «ماركا» على فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وذلك في حفل سيقام بمدينة باريس في 28 أكتوبر المقبل.

وتوجهت الأنظار نحو فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد أن تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي، وقاد فريقه لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي.

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور، الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي فلامينجو البرازيلي، تمكن من تخطي العديد من التحديات والصعاب ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وشددت «ماركا» على أن فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، هو تتويج لمسيرة حافلة بالعطاء والإصرار مع الملكي خلال الفترة الماضية.

وينافس فينيسيوس على جائزة الكرة الذهبية زملائه بالفريق، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، وداني كارفخال.

الكرة الذهبية

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام تغييرات كبيرة، حيث غاب عنها أسطورتا العصر الحالي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذان سيطرا على الجائزة لسنوات طويلة.

كما غاب النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عن قائمة المرشحين لأول مرة منذ 6 سنوات.

وتعلن مجلة «فرانس فوتبول» عن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلال حفل يقام يوم 28 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعد ميسي، هو أكثر لاعب في العالم توج بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، ويليه رونالدو بـ5 جوائز.