نائب رئيس جامعة عين شمس تتفقد القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا 1

تفقدت صباح اليوم غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس قافلة الجامعة التنموية الشاملة بحى أهالينا۱"حى السلام".

وخلال الجولة أكدت فاروق حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة فى المبادرة الرئاسية " بداية " بهدف تحقيق تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لايمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور.

وأضافت أنه حرصًا من إدارة الجامعة على المساهمة الفعالة في خطط التنمية المستدامة والقيام بدورها المجتمعى تم تنظيم القافلة التنموية الشاملة الأولى لهذا العام الجامعي والتى تشمل عددا من المحاور: الطبية، التثقيفية، التوعوية، محو الأمية وورش فنية للأطفال.

كما تحاورت مع سيدات المنطقة المستفيدة للوقوف على إحتياجاتهن ومدى استفادتهن من خدمات القافلة المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن المحور الطبى اشتمل على عيادات: الباطنة - العظام - الأنف والأذن - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية - النفسية والعصبية و الرمد " ذوى الإحتياجات الخاصة " تحت إشراف كلية الطب ووحدة قياس الضغط والسكر للمترددين على جميع العيادات تحت إشراف كلية التمريض إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدماتها الدوائية بالمجان.

كما ضم محور حملات التوعية محاضرات توعوية حول " مخاطر الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر والتوعية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية الفحص المبكر للثدى وأهمية التغذية السليمة و كيفية الوقاية من الأمراض الوبائية وخطورة التسرب من المدارس، بالإضافة إلى محور المساعدات الاجتماعية بالإشتراك مع جمعية الهلال الأحمر " فعاليات تعليمية وثقافية لذوي الهمم"

إلى جانب محور محو الأمية وتعليم الكبار وتوعية لدعم المرأة ومناهضة العنف.

بالإضافة إلى ورش أشغال فنية مثل الطباعة على التيشرتات وأشغال الخرز و صناعة العرائس.