"الثقافة الفلسطينية" تُعلن عن جائزة نجاتي صدقي في القصة القصيرة للشباب للعام 2024

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة نجاتي صدقي في القصة القصيرة للشباب الفلسطينيين، الدورة الـ10.

ونشرت الوزارة بيانا يتضمن تفاصيل الجائزة على أن ترسل المشاركات إلى العنوان البريدي المخصص للجائزة.

ويبدأ استقبال الأعمال المشاركة اعتبارًا من 24/9/2024 وحتى تاريخ 1/11/2024، ولا تقبل أية أعمال بعد هذا التاريخ.

كما تعلن نتائج الأعمال الفائزة في شهر كانون الأول من العام 2024.

وتأتى شروط التقدم للجائزة كالتالى:

_ الجائزة مخصصة للمبدعين الشباب الفلسطينين على ألا يتجاوز عمر المشارك 30 عامًا.

_ ألا يزيد عدد الكلمات عن 3000 كلمة.

_ أن يتميز العمل المتقدم بالتميز والتجديد.

_ ألا تكون مقدمة لجائزة آخرى أو حاصلة على جائزة من قبل.

_ يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة إذا لم تستجب الأعمال المقدمة للمستوى المطلوب.

_ أن تكون الجائزة منقحه لغويًا، فسلامة اللغة أساس المشاركة.

_ أن يكون الخط 14 simple arabic.

كما جاءت قيمة الجائزة كالتالى:

_ الفائز الأول 2000 شيكل.

_ الفائز الثانى 1500 شيكل.

_ الفائز الثالث 1000 شيكل.